Como, stadio Sinigaglia ok: esordio casalingo il 14 settembre col Bologna

Como – Il Como è pronto ad aprire lo stadio Sinigaglia per la Serie A: l'impianto in riva al lago infatti potrà accogliere fino a 10.584 spettatori a partire dalla sfida contro il Bologna del prossimo 14 settembre.

La società ha infatti ottenuto il via libera dalla Commissione provinciale di vigilanza alla richiesta di ampliamento della capienza da 7.498 ad appunto 10.584 spettatori, come spiegato dal sindaco Alessandro Rapinese sulla propria pagina Facebook. Grazie ai lavori eseguiti in queste settimane, rispetto allo scorso anno è stato reso agibile il settore dei Distinti e allargato quello della Curva ospiti.

Ora si attende il definitivo via libera dalla Lega Serie A per permettere al Como di esordire al Sinigaglia in campionato, dopo aver disputato le prime tre giornate in trasferta.