Cantù, spara dalla finestra con una carabina ad aria compressa: denunciato

Cantù (Como), 20 maggio 2023 – Ha sparato dalla finestra di casa sua verso la strada con una carabina ad aria compressa.

I carabinieri, intervenuti dopo una serie di segnalazioni dei residenti hanno denunciato un uomo di 48 anni per aver violato le disposizioni in materia di custodia delle armi.

Fortunatamente non ci sono stati feriti e neppure danni a cose. I carabinieri hanno poi perquisito la sua abitazione e trovato una serie di carabine ad aria compressa, peraltro regolarmente denunciate, che tuttavia sono state sequestrate dopo l'accaduto.

Il quarantottenne non ha spiegato ai militari le ragioni del suo gesto.

Intanto in Brianza...

E a Monza un ragazzo di 18 anni è finito nei guai per aver sparato in aria con una una pistola semiautomatica a salve replicante una Glock. Con lui sono stati bloccati e identificati altr 23 ragazzi tra i 16 e i 19 anni. Il 18enne ha ammesso di aver sparato in aria, spiegando di aver trascorso la serata in compagnia della sua comitiva all'interno di un locale pubblico e che per festeggiare il suo compleanno, gli amici gli avevano regalato la pistola scacciacani.