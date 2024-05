Spaccio, usura ed estorsione con metodo mafioso: blitz all’alba con 30 arresti

La Squadra Mobile di Como e lo Sco, coordinati dalla Dda di Milano, da questa mattina all’alba sta eseguendo 25 ordinanze di custodia cautelare in carcere, e ulteriori 5 ordinanze agli arresti domiciliari, tra Lombardia, Piemonte e in Calabria, nei confronti di altrettante persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga con l’aggravante dell’associazione armata, usura ed estorsione con l’aggravante del metodo mafioso, autoriciclaggio per aver riutilizzato i proventi dell’attività di spaccio per acquistare locali pubblici e finanziare società. Inoltre intestazione fittizia, e indebita percezione di erogazioni pubbliche, per aver ottenuto mutui attraverso fondi di garanzie per il tramite di documentazione falsa.

L’operazione sta coinvolgendo centinaia di investigatori delle Squadre Mobili di diverse province, con il supporto delle Sisco, dei Reparti Prevenzione Crimine, delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo e del Reparto Volo. In particolare, sono state disarticolate due diverse associazioni, una delle quali con base nel territorio Erbese.