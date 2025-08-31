Sotto il sedile dell’auto un barattolo con la droga. Arrestato spacciatore

Al volante dell’auto a noleggio solo con la fotocopia della patente, senza documenti né permesso di soggiorno, e soprattutto con la cocaina nascosta sotto il sedile. Gli agenti delle Volanti di Como hanno arrestato per spaccio un cittadino marocchino di 35 anni, fermato a un posto di controllo. Alla richiesta di "patente e libretto", ha accampato scuse, poi ha tirato fuori di tasca il contratto di noleggio del mezzo e la fotocopia della patente, senza altri documenti identificativi originali, né il permesso di soggiorno. Inoltre pareva agitato, tanto da tremare. I poliziotti hanno subito capito che nascondeva qualcosa: lo hanno così invitato a uscire dall’auto per perquisirla, trovando poi sotto il sedile un barattolo di plastica. Dentro c’erano 16 dosi di cocaina, confezionate in palline. Dagli accertamenti in Questura sono poi emersi precedenti sempre per spaccio, immigrazione irregolare, furti, aggressioni, armi, oggetti da scasso, oltraggio, resistenza, minaccia a pubblico ufficiale, reati contro la pubblica amministrazione. Il trentacinquenne è stato dichiarato in arresto, la droga sequestrata e l’auto a noleggio sottoposta a fermo in attesa di essere restituita a chi gliel’aveva noleggiata.

D.D.S.