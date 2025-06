Smith & Wesson abbandonata in una strada

È stata trovata a terra per strada, in via per Montorfano, e consegnata ai carabinieri: una pistola a tamburo Smith & Wesson calibro 31, che non è risultata censita in banca dati, e quindi non riconducibile ad alcun proprietario. I carabinieri di Albate l’hanno ricevuta da una donna che l’aveva scambiata per un’arma giocattolo, e che solo successivamente si è accorta che si poteva trattare di una pistola vera, decidendo quindi di avvisare i militari, che dovranno ora cercare di risalire a chi abbia potuto abbandonare la pistola per strada.