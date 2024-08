Si sgancia il rimorchio dal pullman. Valigie in autostrada: attimi di paura

Il rimorchio si è sganciato dal pullman all’altezza di Monte Olimpino, a pochi metri di distanza dallo svincolo sulla A9. Le quattro ruote hanno proseguito lungo la traiettoria di marcia, ormai fuori controllo e trasportando tutto il loro carico di valigie, fino a imboccare lo svincolo, dove tutto il container si è ribaltato. L’incidente avvenuto ieri alle 17 in autostrada non ha causato nessun ferito, se non due giovani ragazza che si sono spaventate, ma si è lasciato alle spalle trambusto e un forte rallentamento del traffico, per tutto il tempo necessario e liberare la strada.

Il pullman con targa macedone stava viaggiando verso la Svizzera quando ha perso il rimorchio su cui erano caricati i bagagli dei passeggeri, mentre si trovava nel tratto compreso tra Como Centro e l’uscita di Monte Olimpino, appena uscito dalla galleria: è stato qui che il rimorchio ha proseguito la sua corsa, in pochi minuti di vita propria totalmente fuori controllo, fortunatamente senza incrociare né urtare nessun altro veicolo, fino a ribaltarsi sul un fianco e a lanciare sull’asfalto tutti i bagagli dei passeggeri: valigie, trolley e borsoni, alcuni dei quali sono stati danneggiati. Immediate le ripercussioni sul traffico, anche perché pochi metri prima, si era già creato un altro rallentamento, forse causato da un leggero tamponamento tra due veicoli, aggravato ulteriormente dal pullman fermo che impegnava una corsia. Per quasi un’ora, auto e mezzi pesanti diretti a nord sono rimasti praticamente bloccati. Nel frattempo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Como che hanno iniziato a rimuovere il rimorchio e a ricreare le condizioni di sicurezza. Sul posto anche il 118, per assistere due ragazze di 14 e 17 anni che si sono spaventate, ma che non hanno avuto bisogno di trasporto in pronto soccorso dopo le prime cure prestate dai soccorritori sul posto. Pa. Pi.