Si intrufola nell’auto. Ladruncolo bloccato

Si è intrufolato nell’auto in sosta in pieno giorno, alla ricerca di qualcosa di interessante di cui appropriarsi e da rivendere, incurante di essere notato da tutti i passanti. Che hanno chiamato i carabinieri. Il tentativo di furto da parte dell’uomo, un comasco di 45 anni, è stato bloccato lunedì alle 14 da una pattuglia a piedi dei carabinieri di quartiere, che poco prima avevano ricevuto la segnalazione di quanto stava accadendo in via Cadorna a Como. All’interno di una Mini Countryman di proprietà di un uomo di Uggiate Trevano, il 45enne stava passando in rassegna ogni oggetto. Già noto ai carabinieri per fatti simili, è stato portato in caserma e denunciato a piede libero per tentato furto aggravato. Pochi mesi fa era stato arrestato per il furto di un telefono cellulare al cliente di un locale del centro città: in quell’occasione, gli erano stati trovati altri telefoni rubati.