Sì a nuove tribunette e seggiolini. Al Sinigaglia c’è posto per 12mila

In attesa di essere rimesso a nuovo, diventa più grande il Sinigaglia dopo il via libera della Commissione vigilanza alla posa di nuovi seggiolini e tribunette in curva ovest, dove saranno ricavati mille posti in più. In questo modo la capienza dello stadio sale a 12mila posti a sedere, il numero minimo per non dover chiedere deroghe alla Federcalcio. Fino a qualche anno fa diecimila posti sarebbero stati impossibili da riempire, ma ora la capienza del Sinigaglia sta stretta, anche se è stata aumentata di oltre tremila posti a sedere dall’inizio della stagione.

I nuovi 1.200 posti saranno ottenuti riaprendo al pubblico la parte destra della curva ospiti, a fianco del palco dove si esibiscono gli artisti durante i concerti pre-partita, un’altra delle novità portate dalla promozione in Seria A. I posti in più ricavati dalla sistemazione della curva ospiti andranno ai tifosi del Como 1907, aumentati in maniera considerevole nell’ultima stagione. Per garantire la sicurezza saranno realizzate barriere e recinzioni, oltre a un adeguamento del sistema di telecamere, per evitare pericolosi incontri ravvicinati tra tifoserie avversarie. Con il via libera della Commissione vigilanza, non resta che attendere la fine del campionato per intervenire in estate ed essere pronti alla ripresa delle partite in agosto.Ro.Can.