Como, sgomberato un edificio occupato: droga e sporcizia, 8 denunciati

Como, 29 maggio 2025 – Sei persone sono state denunciate dalla polizia al termine dello sgombero, avvenuto stanotte, di uno stabile in disuso di via Nino Bixio a Como.

Le pattuglia della Squadra Volante sono intervenute in seguito alle segnalazioni arrivate dai cittadini. L’ingresso dell’edificio era stato forzato e bloccato con due assi in legno, mentre gli appartamenti, ormai disabitati, erano riadattati con materassi buttati per terra e giacigli di fortuna. Tutto intorno, i locali erano piani di sporcizia e rifiuti di cibo, nonostante la presenza di otto persone distribuite tra le stanze. Sono stati tutti identificati: sei cittadini extracomunitari, tutti irregolari, con precedenti penali e di polizia e senza fissa dimora, e due ragazze, una ventenne residente a Ligornetto in Svizzera e una diciottenne di Carlazzo, alto lago di Como. Gli stranieri sono cinque marocchini di età compresa i 24 e 38 anni, e un tunisino di 19 anni.

Oltre che per invasione di terreni ed edifici, gli uomini sono stati denunciati anche per detenzione di droga ai fini di spaccio, e possesso ingiustificato di armi. Durante l’ispezione dello stabile, gli agenti hanno infatti trovato qualche grammo di droga tra cocaina e hascisc e un coltello, tutto sequestrato e attribuito a chi effettivamente lo deteneva.

Portati tutti in Questura, a un marocchino è stata anche contestata la violazione alla legge sull’immigrazione, in quanto già destinatario di Ordine del Questore a lasciare in territorio.