Sesso a tre con un quindicenne: marito e moglie condannati

Cantù, 21 febbraio 2025 – Le prime volte era solo la moglie che si appartava con il ragazzino, un quindicenne figlio di un conoscente, che veniva spinto a fare e subire atti sessuali. Ma ad un certo punto si era unito anche il marito, coinvolgendo il ragazzo in ulteriori pratiche sessuali. Per questi episodi, avvenuti tra gennaio e giugno 2021, il Gup di Como Walter Lietti ha condannato i due coniugi con rito abbreviato: 5 anni e 8 mesi per la moglie, Katia Donatella Sibio, 55 anni, 4 anni di condanna per il marito, 62 anni, commercianti di Cantù. La donna era accusata di violenza sessuale aggravata per aver un paio di volte spinto il ragazzo, che gli era stato affidato, ad appartarsi con lei in un magazzino dove, su iniziativa della stessa donna, avvenivano gli atti sessuali. Il terzo episodio denunciato era invece avvenuto in auto, mentre la donna guidava e il ragazzo le sedeva accanto. Entrambi i coniugi erano inoltre accusati di un episodio avvenuto a giugno 2021: dapprima la sola donna, poi anche il marito che si era unito in un secondo tempo, avrebbero commesso atti sessuali davanti al ragazzo e poi coinvolgendolo.

Dopo aver taciuto per settimane, il quindicenne aveva deciso di raccontare alla madre cosa era accaduto, e il disagio che aveva provato. Si erano quindi presentati a sporgere denuncia dai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense che, coordinati dal sostituto procuratore di Como Antonia Pavan, avevano proceduto a una serie di perquisizioni, acquisendo anche telefoni e pc alla ricerca di video. Inoltre erano stati fatti sopralluoghi negli ambienti indicati dal ragazzo, per verificare la corrispondenza tra la sua descrizione e lo stato dei luoghi. Infine la sua testimonianza era stata anticipata in un incidente probatorio. I due imputati, hanno sempre negato ogni circostanza e accusa.