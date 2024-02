Sei punti di raccolta nelle città per una rete che verrà ampliata

Il territorio è coinvolto nel progetto attraverso sei punti di raccolta, che sono anche il punto di partenza di una rete che si spera di ampliare.

A Como La Libreria del Ragionier Bianchi, a Saronno la Bottega il Sandalo, a Erba la Libreria di via Volta, a Cantù la Bottega il Ponte, a Menaggio la Bottega Piano Terra e a Lurate Caccivio la Biblioteca Comunale. Qui sono presenti i box per la consegna e il ritiro dei capi da rammendare. Il sito internet del servizio è filodritto.it: da qui è possibile approfondire il progetto e mettersi in contatto con il laboratorio per commissionare il rammendo, scegliendo tra ricamo, toppa, applicazione, punto tessitura o un intervento personalizzato, oltre ad altre caratteristiche, così come il contributo a sostegno del progetto. I detenuti sono impegnati per un paio d’ore la settimana: se il lavoro dovesse aumentare, serviranno più ore e nuovi volontari in grado di affiancare i detenuti che si stanno impegnando in questa attività. Pa.Pi.