Sede dei pensionati visitata dai ladri

Si sono introdotti nella sede nei giorni a ridosso del Natale, ma il furto è stato scoperto solo nelle scorse ore, perché chi ha agito lo ha fatto lasciando tutto in ordine. Feste amare per l’associazione pensionati di Palazzolo, dove i ladri hanno fatto razzia di attrezzature per un valore di circa 15mila euro. A sparire gli attrezzi per fare giardinaggio con cui il gruppo si prende cura del parco del centro diurno Orsatti. Rubato anche un impianto audio indispensabile per le feste danzanti, i cui introiti sono vitali per l’associazione.