Seconda sfilata a Cantù. Pubblico di 5mila persone

Anche se manca ancora al tutto esaurito la seconda sfilata del Carnevale Canturino andata in scena domenica pomeriggio ha superato le 5mila presenze, grazie al bel tempo e al clima quasi primaverile che ha spinto tante famiglie a partecipare alla festa in maschera. Un successo per gli organizzatori anche perché molte persone hanno raggiunto la città dalle province vicine, Monza e Lecco su tutte. La speranza è di rivederle anche alla prossima sfilata, domenica 2 marzo e soprattutto sabato 8 marzo, quando le maschere daranno il loro commiato e verrà eletto il carro vincitore, decretato da una giuria tecnica alla quale si aggiungerà un secondo premio decretato questa volta dal pubblico, grazie ai voti raccolti nel corso delle sfilate. Come sempre temi nazionali si sono mescolati a questioni più locali, ma alla fine l’ispirazione e la passione hanno dato vita a creazioni uniche e coloratissime. A sfilare il grande carro de La Maschera “Vedo prevedo, ma non provvedo!“, gruppo del Coriandolo “La legge del menga“, i Bentransema con un enorme Totò per “‘Na tazzulell ’e café da Mario“, il gruppo dei Lisandrin con “Vi racconto una bella storia“, gli Amici di Fecchio con il coloratissimo “Ma chi vogliamo spaventare?“, i Buscait con "Cerchiamo di non perdere il filo" e i Baloss con il loro carro ispirato ai misteri del mare “In superficie tutto brilla, ma cosa si nasconde sotto?“. I biglietti sono in prevendita a partire da oggi sul sito liveticket.it. Il biglietto costa 8 euro, a cui si aggiungono i diritti di prevendita. 1 euro per i bambini con meno di 10 anni.

Roberto Canali