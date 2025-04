Scrive al Papa. E il pontefice la ringrazia

Un messaggio di pronta guarigione che ha toccato il cuore di Papa Francesco quello spedito, nello scorse settimane, dalla piccola Valentina Cattaneo alunna della prima elementare dell’Istituto san Vincenzo di Erba, tanto da spingerlo a rispondere con una lettera di ringraziamento. "Stavamo guardando un servizio al telegiornale sul ricovero di Papa Francesco, mia figlia ha visto che gli altri bambini mandavano il disegno e ha voluto farlo anche lei spiegando che, quando gli arrivava sarebbe guarito – racconta la madre Claudia Cardano – Ha fatto tutto lei: un disegno semplice dove si è ritratta sorridente con un vestitino rosso su un prato, circondato da cuori e stelle, aggiungendo un messaggio di auguri per una pronta guarigione".

Nella sua letterina Valentina ha scritto, rivolgendosi al Pontefice: "Spero che tu guarisca presto e ti mando questo". Quando Papa Francesco è uscito dalla terapia intensiva la bimba tutta contenta ha detto alla mamma che il suo disegno "aveva funzionato", la sorpresa per lei è arrivata lo scorso 3 aprile sotto forma di una lettera con il timbro della Città del Vaticano.

"Cara Valentina, con premuroso pensiero, hai fatto pervenire al Santo Padre Francesco, quale segno di affetto e vicinanza, la graziosa letterina in occasione del suo ricovero in ospedale - si legge nella risposta inviata dalla Santa Sede - Il Papa, che ti pensa con amorevole tenerezza e ti ringrazia per tale gesto, assicura il tuo ricordo all’altare, affinché tu possa crescere lieta e serena in compagnia di Gesù, il vero e fedele amico che non ci lascia mai soli".

Adesso la lettera del Papa è stata incorniciata ed è appesa nella cameretta di Valentina, destinata a diventare uno dei suoi ricordi più preziosi.