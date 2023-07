Chiara Rossetti, la scout 16enne uccisa da un albero in Val Camonica: “Dolce e altruista, sognava di diventare una chef”

Como, 25 luglio 2023 - È una scout comasca, Chiara Rossetti, la 16enne che questa notte ha perso la vita a Corteno Golgi in Valcamonica, in seguito alla caduta di un albero che ha investito in pieno la tenda dove la giovane dormiva con altre compagne rimaste illese.

La tempesta che si è scatenata alle 4 del mattino ha investito in pieno il bosco in cui avevano allestito il loro campo i ragazzi del Gruppo Scout Agesci Como 3 della frazione di Prestino, partiti qualche giorno fa per il campo estivo.

Chiara Rossetti aveva frequentato il 2° anno del corso di Cucina del Cfp – Centro di Formazione Professionale di Como Monte Olimpino e a settembre avrebbe iniziato il 3° anno, il suo sogno era di diventare una chef ed era una studentessa molto promettente, ma anche ragazza molto dolce e sensibile, sempre pronta a dare una mano agli altri come faceva anche lontano dai fornelli, quando amava stare all'aria aperta con gli amici scout.

“La notizia di quel che è accaduto a Corteno Golgi ci ha raggiunto in mattinata - raccontano a scuola - ma non siamo stati sicuri finché il nome non ha iniziato a uscire sui siti di informazione online. Anche se tanti insegnanti e tutor sono già partiti per le vacanze chi è rimasto qui a scuola si ricordava di lei non solo perché era una brava studentessa, che si applicava negli studi e voleva diventare una brava chef, ma anche per il suo modo di essere, la sua dolcezza, il suo sorriso e l'altruismo che dimostrava in tutto ciò che faceva. Sapevamo della sua passione per lo scoutismo, era una ragazza molto generosa. Quello che è accaduto ci lascia senza parole, siamo molto vicini al dolore della famiglia".

Anche la Diocesi di Como ha diffuso un messaggio del cardinale Oscar Cantoni, fin dalle prime ore di questa mattina informato della tragedia che ha investito il campo estivo del reparto scout Como Terzo. La notizia della morte della giovane Chiara Rossetti lo ha profondamente colpito e addolorato. Il cardinale si mantiene costantemente aggiornato ed esprime il suo cordoglio e la sua vicinanza. “Partecipo con grande commozione al dolore della famiglia e a quello di tutti i ragazzi ed educatori del gruppo scout Como Terzo per la tragica morte della giovane Chiara durante il campo estivo a Corteno Golgi, a causa dei gravi episodi di maltempo delle ultime ore nei nostri territori. Mentre affido Chiara al Signore della Vita, invoco per tutti il dono della consolazione nella fede. Questa drammatico evento diventi per tutti occasione di rinnovata fraternità e di vicinanza solidale”.

La notizia della tragedia ha fatto rapidamente il giro della città, molti genitori hanno chiamato i responsabili del campo scout ma fortunatamente non ci sono altri feriti. I più piccoli del gruppo “i lupetti” erano alloggiati in una casa e i ragazzi che dormivano nelle tende sono rimasti incolumi, comprese le otto compagne della giovane che erano con lei sotto la tenda colpita dall’albero.

Per ora non è previsto il rientro del gruppo, anche se a Corteno Golgi ragazzi e accompagnatori sono stati messi in sicurezza già nel corso della notte. Nel pomeriggio la direzione nazionale dell’Agesci, che sta seguendo da vicino quanto è accaduto emanerà un comunicato.