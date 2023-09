Como, schiacciato dalla sua auto sulla rampa del garage: grave pensionato di 88 anni

Como, 19 settembre 2023 – E’ stato schiacciato dalla sua auto, che si è mossa mentre si trovava sulla rampa di accesso al garage. L’incidente è avvenuto oggi poco prima delle 13 in via Fratelli Bronzetti, vicino a via Nino Bixio. Il conducente, un uomo di 88 anni, è rimasto ferito, ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo, ferito seriamente ma in condizioni meno gravi di quanto si era temuto inizialmente.

La dinamica è ancora da accertare: sul posto, assieme al personale sanitario del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno aiutato nei soccorsi e rimosso l’auto, un’utilitaria Ford, dalla rampa in discesa che conduce nel box.