Scende dal bus, pistola alla tempia

Appena sceso dal bus a Fino Mornasco, a tarda ora, è stato avvicinato e rapinato da due uomini, uno dei quali gli ha puntato una pistola. La vittima è un venticinquenne di Venezia domiciliato a Cantù per lavoro, che è stato aggredito da due nordafricani, che lo hanno minacciato per farsi consegnare il telefono cellulare, le cuffie senza filo e portafoglio in cui teneva documenti, soldi ed effetti personali. I due si sono poi allontanati a piedi, e poco dopo è intervenuta la pattuglia dei carabinieri di Appiano Gentile, che tuttavia non è riuscita a rintracciarli. Sono state acquisite le immagini di videosorveglianza, per cercare di identificare i due uomini.

Nel frattempo martedì notte a Fenegrò, i carabinieri di Turate, durante il controllo di un’auto su cui viaggiavano cinque ragazzi, ha identificato e arrestato Nidal Tassil, marocchino di 21 anni residente a Cirimido, su cui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa una settimana fa dal Gip di Como su richiesta del sostituto procuratore Michele Pecoraro, per una serie di rapine, furti e minacce commesse a volte in concorso con altri, tra 2022 e 2024 a Guanzate, Fenegrò, Cadorago e Como. Le vittime erano sempre coetanei privati di oggetti personali e telefoni cellulari e, in un caso, di una minimoto.

Pa.Pi.