Nati 8 piccoli cigni a Menaggio: rischiavano di morire di freddo, ma la polizia provinciale li ha salvati

Menaggio, 8 maggio 2025 – Sono nati gli otto cigni, covati per settimane dalla coppia che si era stabilita sulla spiaggetta di Nobiallo a Menaggio, il cui nido, per due volte, è stato messo in sicurezza dalla Polizia Provinciale. La schiusa avvenuta questa mattina, in tutto otto pulcini, il numero massimo a cui può arrivare una covata di cigno. Il punto in cui la coppia si era stabilita, era esposto all’innalzamento del livello del lago, le cui acque, a ogni pioggia, arrivavano a sfiorare il punto in cui erano state posizionate le uova, rischiano di farle morire a causa delle temperatura troppo bassa. Il primo allarme era stato lanciato il giorno di Pasqua da alcuni passanti, che avevano appunto notato la situazione inadeguata a portare avanti la cova.

Gli agenti della Polizia Provinciale di Como erano quindi intervenuti, notando che effettivamente le abbondanti avevano causato l’innalzamento del livello del lago, rischiando di causare il raffreddamento delle uova e comprometterne la possibilità di schiusa. Così, approfittando di un momento di assenza del cigno maschio, che è più aggressivo e si sarebbe rivoltato contro chiunque si fosse avvicinato, gli agenti erano riusciti a intervenire, spostando il nido in una posizione più elevata e sicura.

Erano stati posizionati alcuni sacchi di sabbia attorno all’area, e il nido è stato ricostruito con l’aggiunta di rami secchi e fieno, migliorando così l’isolamento termico delle uova. Ieri la polizia ha dovuto fare un altro intervento di messa in sicurezza, per lo stesso motivo, che non ha interrotto gli ultimi momenti della cova. Consentendo così alle uova di schiudersi e ai piccoli cigni di nascere.