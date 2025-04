San Colombano al Lambro, salvato un capriolo con la zampa fratturata

"C’è un capriolo ferito": dopo la chiamata notturna di un passante, scatta la gara di solidarietà. È successo alle 4 di ieri mattina a San Colombano al Lambro, dove è stato trovato un capriolo ferito, forse abbandonato dopo un investimento. L’animale non riusciva a muoversi e i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano sono intervenuti, lungo la strada Mantovana 234, per aiutarlo, su segnalazione di un passante. Sono arrivati sul posto anche i carabinieri della stazione di Stradella e personale veterinario che, da una prima valutazione, hanno diagnosticato la frattura di una zampa. Per evitare che venisse investito dalle auto, il capriolo è stato messo in sicurezza, in un luogo riparato dalla carreggiata. Affidato ai veterinari, sarà curato all’università veterinaria di Lodi. Una volta che il capriolo sarà guarito, sarà liberato nel proprio ambiente. Al momento non si conosce la causa esatta della frattura, ma non è escluso un investimento da parte di ignoti, nonostante non soccorrere e non segnalare un animale selvatico in difficoltà dopo un incidente stradale sia un reato penale.