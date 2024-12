Como, sorpreso a rubare nelle stanza dei degenti: infermiere sospeso per 9 mesi

Como, 3 dicembre 2024 - Sorpreso a rubare per due volte nelle camere dei degenti e sospettato di altri furti un infermiere dell'ospedale Sant'Anna è stato sospeso dal servizio e non potrà esercitare la sua attività per i prossimi nove mesi.

La polizia di Stato, nella mattina di ieri, a conclusione di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como, ha eseguito tramite gli operatori del posto di polizia dell’ospedale, un’ordinanza applicativa dell’interdizione dall’esercizio di pubblico servizio, emessa dal G.I.P. nei confronti di un infermiere igravemente indiziato di più episodi di furto, aggravato dalla destrezza e dalla violazione dei doveri inerenti il pubblico servizio, perpetrati ai danni di pazienti ricoverati.

Gli agenti hanno raccolto testimonianze ed effettuato dei riconoscimenti fotografici scoprendo che l'infermiere in almeno due occasioni, si sarebbe introdotto nelle camere dei degenti per asportare denaro contante dagli effetti personali degli stessi. Ieri all’inizio del proprio turno, i poliziotti del Posto Fisso di Polizia lo hanno raggiunto e gli hanno notificato l’ordinanza, che gli impedisce di esercitare per nove mesi un qualsiasi pubblico servizio, in attesa della verifica in sede processuale delle risultanze raccolte in fase di indagine.