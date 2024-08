Ruba merce in un supermercato a Como poi scappa e aggredisce addetti della sicurezza: arrestato

Como – Un arresto per rapina impropria a Como, in un supermercato di viale Innocenzo dove alcuni addetti alla vigilanza sono stati aggrediti da un uomo sorpreso a rubare della merce che tentava di guadagnare la fuga. I poliziotti intervenuti lo hanno preso bloccato e portato in Questura dove è stato identificato: si tratta di 40enne italiano, senza fissa dimora.

Una volta individuati i suoi precedenti penali e di polizia collezionati nel tempo per reati simili, lo hanno tratto in arresto per rapina impropria. La merce sottratta è stata riconsegnata alla proprietà.