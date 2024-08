Ruba cosmetici per 270 euro e prova a uscire pagando solo una scatola di cereali: arrestata

Como, 22 agosto 2024 – Recidiva e con alle spalle una serie di divieti di dimora nel nostro Paese, ha dimostrato di non aver perso le cattive abitudini. Una donna di 38 anni è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato dalla polizia di Stato. L’ultima sua “impresa” è andata in scena in un supermercato di via Carloni, a pochi passi dal centro storico.

La presunta taccheggiatrice, già con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e vari divieti di dimora in Italia, è stata sorpresa dagli addetti alla vigilanza mentre rubava cosmetici per un valore di 270 euro, nascondendoli nella borsa e pagando solo una confezione di cereali.

I sorveglianti hanno chiamato le forze dell’ordine: sul posto è intervenuta una volante, il cui equipaggio ha recuperato la merce, restituendola ai responsabili del negozio, e ha portato la trentottenne in questura per le operazioni di identificazione.