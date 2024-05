Como, 25enne sorpreso a rubare bici di turisti in vacanza: arrestato

E' stato sorpreso mentre strattonava con forza due mountain bike sistemate sul portabici di un'auto in sosta. Notato da diversi passanti e automobilisti di passaggio, è stato arrestato dalla polizia per tentato furto aggravato. È successo ieri sera in via Regina Teodolinda, vicino al cimitero di Como.

La segnalazione alla centrale operativa è arrivata verso le 18.30. All'arrivo delle volanti l'uomo, un 25enne del Gambia con diversi 'alias', era ancora in azione ed è stato fermato e portato in questura per l'identificazione. Una volta raccolta la denuncia dei proprietari dell'auto, una famiglia tedesca in vacanza a Como, gli agenti hanno appreso che il 25enne, poco prima e nella stessa zona, aveva minacciato e insultato una signora che lo aveva redarguito per aver molestato un operatore ecologico durante la raccolta dei rifiuti. Il pm di turno ha disposto l'arresto dell'uomo e il processo con il rito direttissimo.