Rogo in un appartamento: cinque persone intossicate portate in ospedale

Como, 4 dicembre 2023 - Cinque persone sono rimaste intossicate per un incendio divampato nel pomeriggio che ha distrutto un appartamento a Lugano, in Canton Ticino. Le fiamme sono divampate in un immobile al primo piano di uno stabile in via Trevano, ma in breve tempo il fumo ha invaso tutto l’edificio.

A titolo precauzionale si è resa necessaria l'evacuazione di una quarantina di persone. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano, del Sam e della Croce Verde di Bellinzona nonché i pompieri di Lugano, che hanno domato l'incendio.

Per facilitare le operazioni di spegnimento la strada è stata chiusa. Sul posto sono state visitate una trentina di persone, cinque di queste sono state precauzionalmente portate in ospedale per una leggera intossicazione da fumo. L'appartamento interessato dalle fiamme ha riportato ingenti danni.