"Ritrovo di pericolosi pregiudicati". Sospesa la licenza per due settimane

Rimarrà chiuso per le prossime due settimane il bar-ristorante Al Jawahara dopo che il questore di Como, Marco Calì, ha deciso di sospendere la licenza dell’esercizio per problemi di ordine pubblico. La nutrita relazione tecnica redatta dagli esperti della Divisione di Polizia amministrativa e di sicurezza è il consuntivo di una lunga serie di fatti e di reati che si sono verificati all’interno e all’esterno del locale pubblico, tutti ampiamente documentati dagli interventi dei carabinieri e della Polizia locale di Mozzate. Dalle investigazioni successive ai blitz è emersa una serie di responsabilità riguardo l’incauta gestione dell’attività del locale, che ne ha derivato la pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.

"L’esercizio pubblico in quesitone – si legge nel provvedimento – come testimoniano i numerosi controlli e gli interventi effettuati dalle forze di polizia, anche nell’immediata pertinenza esterna del locale, è ritenuto luogo pubblico di aggregazione con la presenza abituale di persone pregiudicate e pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, che danno luogo a episodi illeciti che riguardano principalmente la detenzione di sostanze stupefacenti nonché risse tra gli avventori che, tra le altre cose, vengono spesso trovati in stato di alterazione dovuto all’uso smodato di sostanze alcoliche".

Gli agenti dell’unità amministrativa della Questura di Como e i militari della stazione di Mozzate hanno apposto i sigilli all’entrata del ristorante notificando al gestore la sospensione della licenza per una durata di 15 giorni.

Ro.Can.