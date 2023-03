Ritardo al nido e multa ai genitori. Il sindaco di Como: potrebbe essere aumentata

Il sindaco Alessandro Rapinese

Como, 23 mazo 2023 - Alessandro Rapinese difende il provvedimento col quale il comune di Como multa i genitori ritardatari dei bambini iscritti agli asili nido del capoluogo lariano. Il primo cittadino resta convinto della bontà del provvedimento, approvato dalla commissione consiliare sui servizi dedicati alla prima infanzia, col quale si prevede una multa di 50 euro per quei genitori che portano il loro bambino o che lo vanno a riprendere in ritardo rispetto agli orari decisi: se un genitore matura quattro ritardi in un mese, anche non consecutivi, scatta implacabile la multa. A niente sono valse le proteste della minoranza “Svolta Civica – Pd“ che si è vista respingere l’emendamento, con 19 voti contrari contro i 10 favorevoli, col quale chiedeva di ritirare il provvedimento. Ma anche del ministro Salvini che non era stato tenero con Rapinese e la sua Giunta. La scorsa settimana su uno dei suoi canali social il leader della Lega aveva commentato: "Multa di 50 euro se mamma o papà portano il figlio in ritardo all’asilo? Un po’ di rispetto per le famiglie e i loro problemi quotidiani non guasterebbe, spero che il comune di Como ritiri questa sciocchezza". Aspirazione vana. Le polemiche, a Como, sono...