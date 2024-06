Ripulite le scritte. Le minacce ai volontari non fanno paura

Gli imbrattamenti dei condomini di via Turati a Erba, sono stati rimossi ieri dai giovani dell’associazione Lo Snodo che, dopo le minacce comparse su un muro della stessa via, hanno raccolto grande solidarietà e sostegno da parte di volontari anche esterni all’associazione. "Una sessantina di persone hanno lavorato per la pulizia – dice Simone Pelucchi, presidente dell’associazione – ma se contiamo anche chi è passato semplicemente per manifestare la solidarietà, arriviamo a circa cento persone". I lavori di ieri hanno interessato i due condomini già in programma, per i quali era già stato sottoscritto un accordo con gli amministratori, il cui intervento era stato previsto a maggio e poi rimandato per maltempo. Invece non sono state toccate le scritte comparse nei giorni scorsi, che sono attualmente oggetto di indagine.