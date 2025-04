Ricostituzione del Comune. Festa per l’anniversario

Sarà un sabato di festa in paese che festeggia il 75° anniversario della ricostituzione del Comune, con una cerimonia che prenderà il via alle 10 nel giardino di Villa Casana, in piazza Umberto I. Dopo l’esecuzione dell’inno d’Italia verrà inaugurato il parco storico riqualificato grazie al contributo di Regione Lombardia. Al termine della cerimonia verrà aperta la mostra allestita nella vecchia sala consigliare del Comune con alcuni cimeli storici che ricordano i soldati impegnati nella Prima e Seconda Guerra Mondiale e tanto altro.