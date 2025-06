Riciclaggio per 20 milioni. Due arrestati

Cinque milioni di euro in beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Cremona a un imprenditore edile bresciano e arresti domiciliari per lo stesso e un italiano residente in Austria, con l’accusa di riciclaggio, frode fiscale e mancato pagamento di imposte. L’operazione delle fiamme gialle è partita dal Cremasco, dalla scoperta di sedi di alcune ditte intestate all’arrestato che erano inesistenti. Nell’ambito di indagini istruite dalla Procura della Repubblica di Bolzano è stato ordinato il sequestro preventivo, a carico di otto società di capitali e quattro persone fisiche, di 15 immobili, sette rapporti finanziari, quote societarie e denaro contante, per un valore complessivo pari ad oltre 5 milioni di euro. Il sistema di riciclaggio ideato da due italiani, residenti in Austria e originari delle province di Padova e Treviso, ha fatto transitare, dal 2020 al 2024, oltre 20 milioni di euro su di un conto corrente aperto presso una filiale bancaria di Bolzano e intestato a una società austriaca per poi trasferire i soldi in Austria, Lituania e Cina, trattenendo quale compenso dell’operazione il 5%, oltre a un ulteriore 1% per commissioni e costi bancari. Il 94% della somma riciclata veniva poi restituito in contanti all’imprenditore bresciano, amministratore di fatto di sette imprese edili intestate a prestanome che, nel tempo, avevano evaso imposte dirette e Iva per oltre 28 milioni di euro e dai cui conti correnti erano stati trasferiti gli importi da riciclare. Nel corso delle indagini è emerso che l’imprenditore bresciano aveva spostato in favore di suo figlio quote societarie per un valore di oltre 600mila euro.

P.G.R.