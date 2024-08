San Fermo della Battaglia: ricercato scoperto mentre vaga nei corridoi dell’ospedale

San Fermo della Battaglia, 28 agosto 2024 – Era ricercato dopo essersi allontanato dalla comunità di recupero a cui era stato affidato. Lo hanno trovato all’interno dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, mentre vagava fra i corridoi con intenzioni non meglio precisate, ma senza dubbio sospette.

Protagonista dell’episodio è un diciottenne marocchino, noto alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a luglio dal tribunale per i minorenni di Milano.

A identificarlo sono stati alcuni agenti, in servizio nel presidio fisso attivo presso il nosocomio. Subito hanno avviato gli accertamenti del caso, scoprendo la sua situazione nella banca dati del ministero dell’Interno: il ragazzo era stato processato e condannato per una rapina, venendo affidato a una comunità di recupero. Da qui si era allontanato, riprendendo il suo tran tran ai margini della legge.

Dopo l’arresto è stato trasferito al carcere Beccaria di Milano.