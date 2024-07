Pavia, accoltella un uomo alla stazione di Mortara e scappa: arrestato a Parigi dopo cinque mesi dall’aggressione

Pavia, 17 luglio 2024 – Dopo cinque mesi dall’aggressione avvenuta nella stazione di Mortara, un 55enne di origine algerina è stato fermato in Francia con l’accusa di aver accoltellato un 39enne marocchina: l’uomo è indagato dalla procura di Pavia per tentato omicidio in seguito all’episodio dell’8 febbraio scorso. Il 55enne aveva colpito il marocchino con una coltellata al collo che aveva portato il ferito a un ricovero in prognosi riservata al Policlinico San Matteo di Pavia.

Ricercato, l'uomo è stato individuato e fermato dalla polizia francese a Parigi e si trova attualmente in attesa di estradizione in Italia.