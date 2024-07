Latitante da 11 anni si tradisce facendo la spesa e viene arrestato dai ghisa al supermercato

A tradirlo, dopo 11 anni di latitanza, è stata la targa dell’auto che ha usato per andare a fare la spesa. Un cittadino marocchino di 37 anni, ricercato dal 2013 per traffico di droga, è stato arrestato lunedì 22 luglio dalla polizia locale a San Giuliano Milanese, in provincia di Milano.

L’auto usata dal trentasettenne risultava intestata a un noto prestanome ed è stata segnalata dalle telecamere comunali ai vigili. Gli agenti sono intervenuti e hanno rintracciato il mezzo nel parcheggio del supermercato Famila. Hanno aspettato il proprietario e quando pochi minuti dopo l’uomo si è avvicinato al veicolo, i “ghisa” lo hanno raggiunto. Lui, alla vista della polizia, ha provato a scappare ma è stato bloccato pochi minuti dopo.

Portato in ufficio per l’identificazione, è risultato destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Genova per traffico di sostanze stupefacenti. Nonostante fosse sfuggito all’arresto, l’uomo era anche stato processato in contumacia e condannato, lo scorso anno, a quasi 5 anni di carcere. Ora la sua latitanza è finita.