Riapre Villa Sormani con mostre e spettacoli

Dopo cinque anni di chiusura si prepara a riaprire i battenti Villa Sormani, rimessa a nuovo e destinata a ospitare mostre, iniziative culturali e le assemblee pubbliche. L’inaugurazione è in programma domani alle 16.30, con la mostra “Le grotte dell’anima“ dell’artista Anna Catalano, che in passato ha già affrescato la biblioteca di via Garibaldi e via Santo Stefano; a seguire uno spettacolo teatrale ispirato alla figura di Artemisia Gentileschi.

La villa, completamente recuperata al suo interno grazie al contributo di Fondazione Cariplo, continuerà a rimanere un cantiere al suo esterno per gli interventi di sistemazione del giardino, che dovrebbero comunque concludersi entro la fine del mese.

Nelle prossime settimane sarà installato un palco che sarà messo a disposizione delle associazioni per incontri e spettacoli concordati con l’amministrazione comunale. Ad accogliere il pubblico anche un bar, anzi un Caffè Letterario che renderà ancor più piacevole la frequentazione di Villa Sormani.

