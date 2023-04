Riapre il lungolago di Como, dopo 15 anni dall’inizio dei lavori

È iniziato il count-down per la riapertura della prima porzione di lungolago finalmente sistemata, da Sant’Agostino alla Darsena. Durante la notte tecnici e operai hanno lavorato a oltranza per mettere a punto gli ultimi dettagli e nella giornata di oggi è previsto il collaudo, in attesa dell’inaugurazione in programma venerdì. Una data a suo modo storica dopo 15 anni dal via ai lavori, anche se per la riconsegna definitiva del lungolago si dovrà attendere fino all’inizio del 2024. Per i comaschi e tanti turisti che sono già arrivati in città sarà comunque un "assaggio" di come sarà la nuova passeggiata quasi completa.

Ci sarà la pavimentazione a mosaico ispirata ai motivi della Naturalis Historia di Plinio il Vecchio del quale, proprio quest’anno, ricorre il bimillenario della nascita, le grandi fioriere, le sedute e i nuovi punti luce. Mancheranno la pista ciclabile, che il Comune realizzerà nel tratto oggi occupato dal marciapiede, e i parapetti che almeno per ora saranno sostituiti da protezioni da cantiere. Queste ultime opere sono di competenza della Regione e l’assessore Massimo Sertori, nel corso del sopralluogo compiuto la scorsa settimana, ha specificato che verranno realizzate ex novo nel corso dei prossimi mesi dal momento che i vecchi parapetti di ferro con simbolo del timone non sono più a norma. La riapertura della prima porzione di lungolago non risolverà il problema delle code sulla Lariana, dovute alla somma dei lavori di messa in sicurezza della statale e il cantiere delle paratie, che ha ristretto da tre a due corsie la strada di fronte a piazza Cavour.

Durante il week-end di Pasqua toccherà agli agenti della Polizia locale, mobilitati in gran numero. Saranno presenti proprio nel tratto più critico da piazza Sant’Agostino fino a piazza Cavour, ma lo stesso gli automobilisti faranno bene ad armarsi di pazienza. La stessa cosa che saranno chiamati a fare i turisti diretti in Centro e Alto Lago alle prese con il cantiere per la Variante della Tremezzina a Colonno e Griante. Il prefetto Andrea Polichetti ha disposto un sensibile rafforzamento dei servizi di vigilanza stradale da parte della Polizia stradale con l’affiancamento delle altre Forze di Polizia e della Polizia locale fino al Lunedì dell’Angelo. Gli agenti pattuglieranno la Regina anche in moto ed è stata confermata la sospensione del senso unico di Griante dal 6 al 12 aprile.