Razzia di rame in azienda. Rubati 1.400 chili. Bottino da 75mila euro

Un furto da almeno 75mila euro, messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì alla Grippi Lattonerie di Erba, di via Monte Legnone. Secondo una prima stima fatta dal titolare, i ladri hanno asportato 1.400 chili di rame e 12mila porta canali, sempre in rame.

Per arrivare dove era custodito il metallo nell’azienda, la banda - certamente composta da più uomini, visto il tipo di refurtiva - ha danneggiato il muro di cinta sfondandolo con un veicolo utilizzato come ariete. Sono quindi arrivati all’interno della ditta confinante, per poi raggiungere la Grippi e individuare il rame da rubare.

La denuncia è stata presentata dal titolare, 57 anni, ai carabinieri di Erba, che hanno avviato le indagini. In via preliminare sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza private, che erano installate e funzionanti. Da qui si partirà per avere conferma della dinamica del furto e per cercare di identificare il mezzo utilizzato sia per il colpo che per il trasporto della merce.

Le acquisizioni di immagini hanno interessato un’area più ampia rispetto alla sede dell’azienda derubata, per cercare di individuare il tragitto di fuga dei ladri e ulteriori informazioni utili. Il furto è certamente mirato, commesso da bande che hanno canali di ricettazione specifici per materie prime di ingente valore, poco tracciabili e identificabili, rivenduti poi nel mercato nero.

Pa.Pi.