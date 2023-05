Rapina alla sala slot Pistole in pugno minacciano il gestore Bottino 10mila euro

"I soldi, o ti ammazziamo". Chen, 29 anni, il proprietario cinese della sala slot Il Dollaro di Costa Masnaga che si trovava dietro il bancone, ha subito alzato le mani in segno di resa, lasciando intendere che non avrebbe opposto alcuna resistenza. Con un dito e il volto ha indicato la cassa dove prendere i soldi: "Sono lì, sono lì - ha ribadito a voce -. Prendeteli tutti, ma non uccidetemi".

Uno dei tre rapinatori ha arraffato a manciate tutti i contanti, mentre gli altri due hanno continuato a tenere sotto tiro con le pistole spianate il 29enne. Una volta ottenuto ciò che volevano, prima di scappare, gli hanno anche strappato di tasca il cellulare, probabilmente per impedire che lanciasse l’allarme troppo in fretta e guadagnare qualche minuto per la fuga. Il colpo grosso è stato messo a segno l’altra notte, quella tra domenica e lunedì, intorno alle 2, alla sala giochi lungo la Statale 36 Milano – Lecco, nel tratto della Valassina. I tre banditi che l’hanno assaltata hanno "vinto" un bottino di 10mila euro, probabilmente l’incasso dell’intera giornata di giocate e di scommesse.

Avevano il volto coperto, con i cappucci delle felpe e passamontagna tipo mefisto dei militari delle forze speciali. Due erano armati di pistole, uno no. Nel casinò non c’era nessuno, tranne Chen, il titolare e gestore dell’attività, che non ha potuto altro che obbedire agli ordini dei rapinatori "Mi sembravano stranieri", ha raccontato Chen ai carabinieri che ha allertato quando ha potuto chiedere aiuto. In zona sono scattate subito le ricerche dei colpevoli, che si sarebbero allontanati a piedi. Sono stati istituiti pure posti di controllo. Daniele De Salvo