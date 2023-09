Rapina a Erba: "Dammi lo zaino" - Coltello puntato a un ventunenne

Aggredito alla fermata del bus, da un giovane che gli ha puntato un coltello. È accaduto giovedì sera alle 23.30 a un ventunenne di Erba, che stava aspettando l’autobus alla fermata del Castello di Pomerio.

Secondo quanto denunciato ai carabinieri di Erba, a cui il giovane ha sporto subito denuncia, è stato avvicinato da un ragazzo di origine straniera, che gli ha puntato un coltello da cucina, facendosi consegnare lo zaino. All’interno c’erano 35 euro in contanti e gli effetti personali della vittima.

Nessuno ha assistito alla rapina e al momento, per risalire all’identità del responsabile, i carabinieri hanno solo la descrizione fornita dal ventunenne, ma stanno cercando altri elementi, tra cui eventuali riprese di telecamere di sorveglianza, non necessariamente nel punto in cui è avvenuta l’aggressione, ma anche lungo la via di fuga del rapinatore.

Quanto accaduto non è certo un caso isolato: si tratta dell’ennesimo episodio, un fenomeno oramai ricorrente che riguarda in particolare giovanissimi, spesso minorenni, che si rivalgono sui loro coetanei e i cui obiettivi sono bottini anche di poco valore.

Paola Pioppi