Raid nel parcheggio cittadino. Danni a quattro automobili. La verità dalle telecamere

COMO

Un’incursione notturna nel parcheggio sotterraneo di via Recchi, e quattro auto danneggiate. È accaduto poco dopo le 5 della notte tra lunedì e martedì, quando è scattato l’allarme che ha fatto convergere pattuglia della polizia e dei carabinieri, assieme alla vigilanza privata. Poco pima, qualcuno era entrato nell’autosilo, prendendo di mira quattro veicoli parcheggiati, a cui ha frantumato vetri, finestrini e specchietti retrovisori.

A dare l’allarme è stato l’addetto alla vigilanza, che durante un controlloha visto i danni provocati alle auto, e avrebbe anche intravisto qualcuno scappare, un uomo che si è allontanato di corsa, probabilmente quando si è accorto di non essere solo. Ha subito chiamato il 112, che ha inviato una pattuglia della Squadra Volante, seguita da una del Radiomobile dei carabinieri. È stata subito fatta una perlustrazione in zona, alla ricerca di un soggetto che potesse essere compatibile con quanto accaduto e con la descrizione sommaria è stato possibile raccogliere, in base al poco che è stato visto dell’autore dell’incursione. Ma la ricerca ha dato esito negativo. Tutto l’autosilo è videosorvegliato, e ora saranno analizzate le immagini che hanno certamente ripreso chi si è introdotto e ha prodotto i danni.

Bisognerà innanzi tutto verificare se il suo volto è rimasto in qualche immagine e se è riconoscibile. A quel punto la sua via di fuga potrà anche essere ricostruita grazie alle telecamere esterne, per ricavare ulteriori informazioni.

Le motivazioni di tale gesto rimangono al momento incomprensibili, così come si cercherà di capire se i veicoli presi di mira sono stati scelti a caso o se hanno qualche relazione tra loro.

Pa.Pi.