Mano pesante del questore di Como dopo i furti nei market, provvedimento d’espulsione per due ladri

Como, 23 agosto 2024 – Il questore di Como Marco Calì, al termine dei processi che hanno interessato le due persone tratte in arresto dagli agenti della Squadra Volante in questi ultimi giorni – un furto e una rapina impropria entrambi in danno a due supermercati della città – ha firmato due distinti provvedimenti di prevenzione a loro carico con i quali impone ai due protagonisti di lasciare, in un caso, il territorio della provincia di Como; e nell’altro il territorio nazionale. Ieri mattina, dopo il suo processo per direttissima, nel quale ha patteggiato una condanna a tre mesi di reclusione, il questore ha munito di foglio di via obbligatorio la 38enne di origini romene arrestata dagli agenti della Squadra Volante mercoledì mattina 21 agosto per furto aggravato in danno di Esselunga.

La stessa non potrà fare ritorno nel comune di Como per due anni dal momento della notifica. La donna era stata arrestata per aver rubato 270 euro di cosmetici che aveva nascosto nella sua borsa. Ha invece patteggiato 1 anno e 8 mesi di reclusione con sospensione della pena, il cittadino pakistano di 22 anni arrestato sempre dalla Squadra Volante e resosi responsabile di rapina impropria. L’uomo aveva rubato della merce al Carrefour Market di Como via Recchi, ma una volta fermato dagli addetti alla vigilanza, aveva reagito nei loro confronti con violenza per sfuggire alle sue responsabilità. Al 22enne dopo il processo è stato notificato, dagli specialisti dell’Ufficio Immigrazione, l’ordine del questore a lasciare il territorio dello stato entro 7 giorni.