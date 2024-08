Como, ruba birra e bibite al supermarket e prende a testate la guardia giurata

Como, 22 agosto 2024 – Ha rubato birra ed energy drink e aggredito il personale

di sicurezza di un supermercato. Un 22enne pakistano senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato ieri dalla polizia di Stato per rapina impropria a Como. Il giovane, dopo aver oltrepassato le casse del Carrefour

Market senza pagare merce per un valore di 24 euro, ha aggredito i vigilanti con calci e testate. Gli agenti intervenuti sono riusciti a fermarlo e, una volta identificato, è emersa la sua irregolarità sul territorio italiano. L'uomo è in attesa del processo per direttissima previsto oggi.