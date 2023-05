Quando la biodiversità si impara sui banchi

Una giornata premio dedicata alle scuole, che ha coinvolto anche numerosi istituti comaschi, nell’ambito del progetto didattico transfrontaliero “Bosco o foresta: quanta biodiversità!“, proposto per l’anno scolastico in corso. L’evento, che si è svolto a Verbania, scaturisce dal progetto, lanciato lo scorso 17 settembre a Mezzana con la Giornata di formazione dedicata ai docenti delle Province di Como, Lecco, Novara, Varese, Verbano Cusio Ossola e del Cantone Ticino, che ha proposto a insegnanti e alunni lo sviluppo di un’attività di ricerca o di un percorso didattico nell’ambito della biodiversità, per farne conoscere funzioni e ruolo in un’ottica di sviluppo sostenibile.

Quello di ieri è stato un premio simbolico per le scuole primarie del territorio insubrico che hanno partecipato all’iniziativa, approfondendo il tema con approcci e metodi di lavoro diversificati. Sono state premiate otto scuole. In Provincia di Como 1ªA-4ªA della Scuola Primaria di Monte Olimpino, 4ª della Scuola Primaria di Valsolda e 4ª della Scuola Primaria di Campione d’Italia. A Lecco la 4ªU della Scuola Primaria di Dervio, mentre a Varese la 4ª della Scuola Primaria di Besozzo. Altri premi sono stati assegnati a scolaresche del Canton Ticino e della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Dopo il momento iniziale di incontro e la consegna degli attestati, i ragazzi hanno partecipato a una serie di atelier pratici realizzati da educatori ambientali. Il gruppo di lavoro "Giornate Insubriche del Verde Pulito", è composto da alcuni del Canton Ticino, dalle Province di Como, Lecco, Novara, Varese e Verbano Cusio Ossola, dall’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, dal Parco del Lura, dai Comuni di Chiasso e Mendrisio, dal Gruppo di Educazione ambientale della Svizzera italiana, e dalle Cooperative Koinè e Valgrande. Pa.Pi.