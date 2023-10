Pusiano, i wallaby e il virus pericoloso per l’uomo. Ecco perché sono stati confiscati

Pusiano (Como), 12 ottobre 2023 - Pericolosi non tanto per la loro aggressività, quando per il rischio che ammalandosi avrebbero potuto trasferire all’uomo virus potenzialmente dannosi. Il Nucleo Carabinieri Cites di Ponte Chiasso in una nota ha spiegato l’intervento di confisca dei 13 wallaby, piccoli marsupiali appartenenti alla famiglia Macropodidate, effettuato nei giorni scorsi sull’Isola dei Cipressi di Pusiano. Le operazioni di confisca e trasferimento di tredici esemplari detenuti illecitamente all’interno del lago di Pusiano - si legge nella nota - si sono svolte con l’ausilio di personale altamente specializzato, garantendo la salvaguardia della sicurezza e del benessere degli animali». Gli animali sono stati trasferiti “su parere della commissione scientifica CITES” in Toscana all’interno di una struttura idonea convenzionata con il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, “dove potranno vivere liberi e nel rispetto delle loro esigenze etologiche”. “La norma definisce la pericolosità degli animali, non solo in stretta correlazione alla loro aggressività, ma anche a precise ragioni di ordine sanitario - concludono i Carabinieri forestali - Si vuole sempre più evitare il contatto diretto tra uomo ed animale selvatico al fine di impedire potenziali rischi alla salute pubblica in conseguenza al salto di specie di virus e patologie, come probabilmente già accaduto con il Covid”.