Punti salvezza contro Napoli. C’è bisogno del miglior Mannion

Palla a due alle 16.30 per Openjobmetis Varese-GeVi Napoli all’Itelyum Arena, sfida chiave nella corsa salvezza dei biancorossi. Questo incontro segna la 18ª sfida tra le due squadre in Serie A, con Napoli che attualmente conduce il bilancio con 9 vittorie contro le 8 di Varese. L’ultimo scontro diretto ha visto Napoli prevalere per un soffio (97-96), grazie a una straordinaria prestazione di Jacob Pullen. Varese cerca riscatto dopo i passi falsi con Brescia e Bahcesehir, mentre i partenopei arrivano da un ko casalingo contro Venezia che ha portato i partenopei, re di Coppa Italia, fuori dalla zona playoff.

Tra gli assenti, Varese dovrà fare a meno di Matteo Librizzi, con Virginio passato in settimana alla JuVi Cremona in A2. Ex giocatori come Giovanni De Nicolao e Tariq Owens torneranno a Varese, questa volta come avversari. Leonardo Okeke alza la voce: "Napoli è una squadra molto forte reduce dalla vittoria in Coppa Italia. Sicuramente lotteremo fino alla fine e daremo tutto insieme al nostro pubblico che è fantastico; i migliori tifosi in Italia". Fondamentale la prestazione di Nico Mannion (nella foto), in leggera flessione in FIBA Europe Cup dopo la clamorosa prestazione di settimana scorsa contro Brescia. Alessandro Maggi