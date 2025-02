Premio al buon governo. Il sindaco può sorridere

L’amministrazione comunale è stata premiata con il “Marchio europeo di qualità del buon governo“, che verrà consegnato al sindaco il prossimo 7 marzo, nel corso di una cerimonia che si svolgerà a Gorizia. Il programma ELoGE nasce sulla base di un partenariato tra il Consiglio d’Europa, l’Isig (Istituto di Sociologia internazionale di Gorizia) e l’Aicree (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa). ELoGE è uno strumento destinato ai Comuni per comprendere i propri punti di forza e i propri punti di debolezza per avviare azioni al fine di affrontare queste ultime nel modo più efficiente ed efficace. Nel 2024 il programma ha visto la partecipazione di 144 Comuni, di cui 67 arrivati alla fase finale, tra cui appunto Olgiate Comasco. Il giudizio è stato elaborato mettendo insieme le risposte e le valutazioni contenute in oltre 250 questionari a cui sono stati chiamati a rispondere amministratori, dipendenti comunali, cittadini. "È stata un’importante occasione per avviare un’indagine seria sull’intera macchina amministrativa", spiega il sindaco Simone Moretti. Ro.Ca.