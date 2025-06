Pompa di benzina non a norma. Stop al distributore per barche

L’impianto di distribuzione del carburante per natanti di viale Puecher, gestito dallo Yacht Club, non è a norma: così il Comune di Como ha bloccato l’attività dell’unico punto presente tra Como e Tremezzina. Il provvedimento, firmato dal dirigente del settore commercio Valentino Chiarion, si basa sui pareri chiesti all’Amministrazione Provinciale di Como, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Como e ai Settori Sue e Urbanistica del Comune di Como, arrivando a stabilire che "l’impianto in argomento non è conforme alle norme di tutela ambientale". Inoltre, prosegue il provvedimento "l’Associazione Yacht Club Como non risulta aver presentato permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività relativa allo spostamento dei serbatoi e delle relative colonnine di erogazione". Il 3 giugno, il Presidente dell’Associazione Yacht Club Como Gioacchino Favara ha chiesto "di sospendere, per almeno 90 giorni, l’assunzione di provvedimenti finali sulla richiesta di autorizzazione presentata" al fine di consentire l’attuazione degli interventi. Ma anche su questo punto, Palazzo Cernezzi ha posto un netto diniego. Pa.Pi.