Insulta e prende a calci dei poliziotti, poi semina il panico in un negozio: 29enne arrestato a Como

Como, 18 settembre 2024 – Un uomo di 29 anni originario del Bangladesh è stato arrestato martedì pomeriggio in via Anzani, a Como, dagli agenti di polizia della Squadra Volante.

Intorno alle 16 l’uomo è stato segnalato perché si aggirava tra le auto in sosta con modi sospetti. All’arrivo della pattuglia, ha iniziato a insultare pesantemente i poliziotti e a sferrare dei calci sia alla Volante che agli agenti, allontanandosi poi di corsa e rifugiandosi in un negozio di via Milano.

Anche all’interno del negozio, pieno di clienti, ha mantenuto un atteggiamento aggressivo, fino a riuscire a bloccarlo e trasferirlo in Questura, dove nuovamente ha dato in escandescenze.

È stato quindi arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e contestualmente denunciato a piede libero per l’inosservanza della legge sull’immigrazione, in quanto irregolare sul territorio. Martedì mattina è stato processato per direttissimo.