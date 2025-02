Politiche ambientali “Comuni sostenibili“. Mariano Comense c’è

Investire nella sostenibili premia, lo sanno bene a Mariano Comense che anche quest’anno è entrato nel novero dei “Comuni Sostenibili“, grazie ai passi in avanti sul fronte della raccolta differenziata, servizio mensa, orti urbani e tanti piccoli servizi messi a disposizione dei propri cittadini e ispirati ai principi dell’economia circolare. A promuovere la città il raggiungimento del 78,86% di cibi biologici nelle mense comunali, l’estensione degli orti urbani fino a quasi 30 metri quadrati ogni 100 abitanti, l’incremento di casette dell’acqua e fontanelle e la diminuzione dei consumi elettrici per edifici comunali nell’ultimo anno. Anche l’illuminazione pubblica è stata resa più efficiente e sostenibile grazie ai led che ormai costituiscono il 96,11% delle fonti luminose, la diffusione di colonnine per le auto elettriche, l’aumento della differenziata e gli investimenti per le piste ciclabili. "Mariano conferma, una volta di più, la propria vocazione sostenibile – commenta Maurizio Gazzarri, direttore tecnico della Rete dei Comuni Sostenibili – Farsi misurare per un Comune vuol dire fare propria la consapevolezza che ci sono temi ormai non rimandabili". Una promozione per la Giunta di Giovanni Alberti (foto). Ro.Ca.