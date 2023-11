Piovono fondi contro il dissesto

Quasi un quarto dei 48 milioni di euro di contributi per mitigare il rischio idrogeologico, stanziati da Regione Lombardia con l’aiuto del Ministero dell’Ambiente, sono stati destinati alla provincia di Como. Lo stanziamento più significativo è andato a Cantù, Alzate Brianza, Carugo e Mariano Comense che potranno eseguire lavori per 11,5 milioni di euro per contenere i corsi dei torrenti Terrò, Certesa e la Roggia Vecchia. A questi si aggiungerà un milione e centomila euro destinato alla sola città di Mariano per i torrenti e le rogge che attraversano il centro storico. Oltre 700mila euro sono stati assegnati anche a Blevio, devastato più volte nel corso del 2022 e anche del 2023. A Dongo e Stazzona verrà messa in sicurezza la Valle di Lesio, grazie a oltre 1,7 milioni. A Erba ennesimo stanziamento: 380mila euro, per il Bova.