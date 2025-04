Perseguita la ex, va ai domiciliari

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per un uomo italiano di 43 anni residente a Erba, accusato di stalking nei confronti della ex compagna. Le condotte persecutorie erano iniziate dopo la decisione della donna di interrompere la loro relazione sentimentale: la vittima si era trovata tempestata quotidianamente di telefonate e messaggi, anche offensivi e denigratori, ma non solo. L’ex compagno si presentava all’esterno del suo luogo di lavoro, scrivendole frasi offensive sull’auto in sosta, oppure sotto casa per suonare insistentemente il citofono. Procurandole un crescente stato di ansia e di timore. In un’occasione, dopo averla incrociata mentre entrambi erano in auto, l’aveva superata nel tentativo di bloccarla e impedirle di proseguire, per poi scendere, insultarla in mezzo alla strada e colpirla con uno schiaffo. I carabinieri di Erba hanno ricevuto la denuncia e ora eseguito la misura cautelare. Pa.Pi.