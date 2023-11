Parco delle Groane. Ecco la nuova sede

La sede staccata del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea è stata inaugurata al piano terra della cascina “Emanuela Loi“, confiscata all’ndrangheta. "Un luogo strappato alla criminalità organizzata e ai suoi loschi affari per trasformarlo in un ambiente in cui si parla di natura e ambiente, di come preservare il prezioso territorio del Parco che Regione Lombardia e i Comuni hanno affidato alla nostra supervisione – ha spiegato il presidente Emiliano Campi –. Questa sede darà la possibilità ai residenti dei Comuni nella zona più a Nord del Parco, che si estende su tre Province e ben 28 Comuni, di avere un punto di ritrovo più vicino rispetto all’ex Polveriera di Solaro".